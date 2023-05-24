英國4月通膨年增8.7% 高於預期 去年夏季以來首度放緩至個位數

英國官方周三 (24 日) 公布的數據顯示，英國 4 月份的通膨率 (CPI) 降至 8.7% 的 13 個月低點，但此一數字仍高於經濟學家預測的 8.2%，整體來看仍處高位。

英國國家統計局 (ONS) 發布聲明稱，物價漲幅已較 3 月份的 10.1% 放緩，這是自去年 8 月以來，單月 CPI 年增率首次低於 10%。這一數字也是自去年 3 月以來最低，當時 CPI 為 7.0%。

不包括能源和菸草在內的核心 CPI，年增幅度則從 3 月份的 6.2% 加速至 6.8%。

此前，英國央行預測 4 月通膨年增 8.4%，由於公布數據較此為高，分析師預計，英國央行可能會在下次會議上再次升息。

統計局首席經濟學家 Grant Fitzner 表示，整體 CPI 仍然偏高，特別是食品通膨的年率接近歷史高位。

Fitzner 補充說，由於沒有重演去年能源價格大漲的現象，幫助整體 CPI 顯著下降，但其幅度部分被二手車和香菸成本的上漲所抵消。

公布數據與英國央行 2.0% 的目標利率仍然相差甚遠，英國政府表示，預計通膨率將在年底前降至 5.0% 左右。

凱投宏觀首席英國經濟學家 Paul Dales 表示：「事實證明，通膨比央行預期的更為頑固，現在幾乎可以肯定的是，央行將在 6 月份將利率從 4.50% 提高到 4.75%，並可能在之後的幾個月進一步提高。」

數據公布後，英鎊兌美元和歐元匯率上漲。英國央行定於 6 月 22 日宣布下一次利率決定。