英國失業率意外升至3.9% 英鎊兌美元下挫

英國的失業率在截至 3 月的三個月內意外升至 3.9%，因為更多人尋求重返就業市場，這可能緩解英國央行對通膨壓力的擔憂。此前，經濟學家預計失業率維持在 3.8%。

數據公布後，英鎊兌美元下跌至 1.2490 附近的日內低點，兌歐元也下挫，因為投資者重新調整了他們對英國央行在 6 月份升息與否的評估。

英國國家統計局表示，英國稅務局的臨時數據顯示，4 月份的就業人數為兩年多來首次下降，較 3 月份減少了 13.6 萬人。

截至 4 月的三個月內，職位空缺連續第十次下降，創下 2021 年年中以來的最低水準。然而，薪酬增長以歷史標準衡量仍然強勁，這預計是央行是否進一步升息辯論的核心。

與去年同期相比，截至 3 月份的三個月基本薪資上漲 6.7%，較截至 2 月份 6.6% 的漲幅略有加快。經濟學家此前預計基本薪資將增長 6.8%。這一增長是由公共部門勞工薪資增長加速所推動的。

包括獎金在內的薪酬增長年率保持在 5.8%，符合經濟學家預期。

英國國家統計局經濟統計主管 Darren Morgan 表示，重返工作崗位或尋找工作的人數上升，主要受到男性群體推動，然而，因長期患病而無法工作的人數創新紀錄。