東元3年200億成長計劃穩健達標 股利配發率目標80%

東元 (1504-TW) 今 (24) 日舉辦股東會，董事長邱純枝表示，三年兩百億成長計劃，有信心穩健達成目標，且股利配發率 2 年提高 15% ，未來可望達到 80%。

東元股東會中通過 111 年度盈餘分派案，每股配發現金股利 1.50 元，連續第五年股利分配率成長。

在營運重點方面，邱純枝表示，本屆董事會和經營團隊明確聚焦在機電系統、智慧能源、和空調與智慧生活三大事業，掌握節能減碳與產業電氣化新趨勢、發展南向新潛力市場、並以能源轉型新事業為目標，致力於延續營收成長，獲利攀高。

依據既定的「三年兩百億成長計劃」，2022 年營收與 2020 年比較已成長逾 131 億元，今年可望仍有兩位數成長，達成三年營收成長兩百億元的目標。

邱純枝指出，在各國碳中和政策和 2050 年淨零轉型的目標下，東元 2022 年研發成果豐碩，其中綠色運輸產品 T Power + 車用動力系統獲精品獎肯定，同時是目前唯一取得政府 DMIT(智慧電動巴士計畫，在台灣設計與製造) 資格，並獲 4-5 家車廠採用並設計成車，也將透過合作車廠，開拓海外市場。

東元車用動力研發團隊今年再推出業界首款「SiC(碳化矽) 高功率直驅電動車用驅動器」，適用於 12 米電動公車、大型電動貨卡、工程車等不同用途的載具，充分展現東元在車用動力系統的實力。

在應對電價上漲和節能的剛性需求下，去年已開發完成之前瞻產品包括主動式管理的「智慧空調節能控制系統」，最高可以節電 42%，其中搭配的 IE5 冷卻水塔智慧節能驅動系統，是由永磁直驅馬達與專屬變頻控制驅動器組成。

北美地區中，東元推出的 E-Skid(移動式預裝電器間)，以一站式解決方案滿足客戶對產業電氣化的需求，此項對應淨零碳排的新興解決方案，已在北美地區收獲相當數量訂單。

另外智慧能源產品方面，今年除已擴展太陽能與儲能系統業務，同時積極投入相關重要元件之研發，包括功率調節系統 (PCS) 產品等，將為東元在儲能市場和電力電網韌性商機，贏得更多競爭優勢。