晶技轉投資有成精密擬今年IPO 去年前11月EPS 10.08元

由晶技 (3042-TW) 轉投資有成精密 (4949-TW) 將在 16 日登錄興櫃交易，並規劃在今年申請上櫃交易，這也將是晶技轉投資事繼去年 IC 設計公司力智 (6719-TW) 上市掛牌之後，另一家準備 IPO 的公司，有成精密自結 2022 年前 11 月稅後純益 5.05 億元，每股純益爲 10.8 元。

成立於 2003 年的有成精密，主要業務在太陽能模組及半導體製程設備，同時，除晶技已投資有成精密股權逾 10 年之外，生產太陽能模組板上漲零組件鍍錫銅帶的昇貿 (3305-TW) 也參與投資有成，晶技及昇貿對有成精密的持股比例都約 3%。

有成精密目前股本爲 5.52 億元，自結 2022 年前 11 月營收爲 51.64 億元，稅後純益 5.05 億元，每股純益爲 10.8 元。2022 年全年營收爲 55.98 億元，年增達 78.67%。

有成精密主要業務在能源管理、建置服務及半導體製程設備，其中，太陽能模組占營收比重 81%，半導體製程設備占 19%；而有成精密太陽能模組生產、品牌經營方面，為國內少數以自有品牌 WINAICO 切入歐洲太陽能模組市場，並深耕歐洲在地化服務的廠商。

在用電及能源議題發燒同時，有成精密並進一步由太陽光電進一步跨入微電網的設計及服務，有助於工業用電大戶在綠電導入、儲能管理並避免用電斷電及降壓造成的營業損失。

有成精密 16 日登錄興櫃交易，主辦推薦券商爲福邦證券 (6026-TW)，協辦券商爲宏遠證券 (6015-TW) 及玉山金證券。