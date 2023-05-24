〈美股盤後〉債限談判仍無果 三大指數收黑逾1% 

債務上限談判進展甚微，投資人對美國違約擔憂加劇，美股週二 (23 日) 走低。科技股表現敬陪末座，受美債殖利率攀升壓力影響，蘋果、微軟等科技巨頭領跌，零售股亦萎靡不振，那指、標普和費半指數收黑逾 1%，道瓊挫低 230 點。

政經方面，美國總統拜登和國會共和黨的代表週二結束了另一輪債務上限談判，但沒有任何進展。

美國財政部部長葉倫警告，債務上限「限制」了聯邦政府的支付能力，聯邦政府最快 6 月 1 日就無法再有足夠的資金來支付所有帳單，從而將導致違約，若成真，將打擊美國經濟並推高借貸成本。

共和黨週二質疑美債違約日是否像葉倫所說的那樣接近，這削弱提高債務上限的緊迫性，推動美股走勢向下。

儘管拜登和眾議院議長麥卡錫都對達成協議表示樂觀。麥卡錫週二告訴眾院共和黨員，債限談判還有一段路要走，懇求他們在共和黨削減開支的要求上保持團結，以避免美國違約，暗示談判的緊迫性和不確定性。

富國銀行認為，美國債務違約風險較低，因為兩黨都有提高債務上限的強烈動機，但持續辯論可能會增加固定收益和股市的波動性。

此前一天，聯準會 (Fed)「鷹王」、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 預估今年再升息 2 次。儘管布拉德鷹氣襲來，但約 88% 的交易員仍然認為聯準會將在 6 月暫停升息。

中國出手制裁美光後，共和黨籍眾院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 週二 (23 日) 疾呼，美商務部應立即將中國 DRAM 龍頭長鑫存儲 (CXMT) 添加到實體清單中 (即貿易黑名單)，並確保美國技術不會受到任何影響。

週二 (23 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股一枝獨秀，材料、資訊科技和通訊服務領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王普遍下滑。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.02%；Meta (META-US) 下跌 0.64%；蘋果 (AAPL-US) 跌 1.52%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.84%。

道瓊成分股多收黑。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.89%；Visa (V-US) 下跌 2.9%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.54%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.18%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.9%。

費半成分股逾半走低。AMD (AMD-US) 上漲 0.11%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.57%；美光 (MU-US) 下跌 0.33%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.63%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.66%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.63%。

台股 ADR 以中華電信獨漲。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.47%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.52%。

企業新聞

美光 (MU-US) 下跌 0.33% 至每股 66.01 美元。美光高層預估，中國禁令對該公司營收為個位數百分點。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.64% 至每股 185.77 美元。特斯拉宣布，他們將在加拿大銷售中國生產的 Model 3 和 Model Y 車型，證實特斯拉完成從上海工廠向北美的首批發貨。

英國富豪布蘭森 (Richard Branson) 投資的火箭發射公司維珍軌道 (Virgin Orbit) 在週二的破產拍賣中，將其資產出售給了 Rocket Lab USA (RKLB-US)、Stratolaunch 和 Vast"s Launcher。Rocket Lab USA 暴跌 8.69% 至每股 4.52 美元。

外傳美國能源部已告知鋰電池製造商微宏 (Microvast)，不會給予該公司 2 億美元補助，由於微宏與中國官方關係密切，外界質疑該部「保護美國納稅人血汗錢的能力」。微宏 (MVST-US) 血崩 36.36% 至每股 1.40 美元。

蘋果 (AAPL-US) 宣布與博通 (Broadcom) 達成一項價值數十億美元的最新協議，在美國開發 5G 射頻晶片。博通 (AVGO-US) 喜漲 1.20% 至每股 686.50 美元。

Netflix (NFLX-US) 摔落 1.93% 至每股 355.99 美元。為搶救訂閱數，加速打擊「寄生看片」，Netflix 此前已將加拿大、紐西蘭、葡萄牙與西班牙四國納入打擊地區，如今擴大到英國和美國。Netflix 對美國用戶推出新的收費標準，提供一些方法可以在家庭之外共享 Netflix。

關鍵數據

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 48.5，預期 50，前值 50.2

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 初值報 55.1，預期 52.5，前值 53.6

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 初值報 54.5，預期 53，前值 53.4

美國 4 月新屋銷售年化總數 68.3 萬戶，預期 66.5 萬戶，前值 65.6 萬戶

華爾街分析

安聯全球投資者高級固定收益策略師 Massimiliano Maxia 表示：「在談判期間，市場將持續波動，但我們預期，在達成更廣泛的協議之前，美國政府將避免像 2018 年那樣暫停違約。」

MRB Partners 合夥人兼全球策略師 Phillip Colmar 稱：「當然，債務上限一直給投資者帶來壓力。協議可能在最後關頭達成，但如果協議能更早達成，我認為那將是令人鼓舞的。」

M&G Plc 股票和多元資產投資長 Fabiana Fedeli 認為：「美債違約可能性很小，因為民主黨和共和黨都不希望發生違約，但我們可能會接近違約和最後期限，離最後期限越近，投資人就越緊張，可能會轉向更安全的避風港，或許是長期美債。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主