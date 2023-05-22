研調：5月電視面板強漲 帶動顯示器價格蠢蠢欲動

研調機構集邦 (Trendforce) 今 (22) 日表示，5 月份的電視面板價格仍可維持強勢上漲的趨勢；顯示器面板在電視面板價格持續漲價下也蠢蠢欲動。

TrendForce 研究副總范博毓表示，近期 618 需求備貨接近尾聲，電視面板需求逐漸回歸常態水準，不過面板廠依然透過嚴謹的調控產線稼動率來控制產出，進而讓供需可維持在平衡狀態。目前預期 5 月份全月份漲幅 32"調漲 1 塊 (下同)，43" 調漲 2 塊，50"調漲 9 塊，55" 調漲 10 塊，65"調漲 12 塊，75" 調漲 11 塊。

顯示器面板價格在電視面板價格持續漲價下，似乎也蠢蠢欲動，不過目前依然是 Open Cell 產品的漲價態勢較為明確，包括 VA 與 IPS 的 Open Cell 面板預期 5 月份有機會上調 0.2~0.5 塊不等。

至於面板模組產品部分，供給產能較充沛，加上各區域面板廠策略不一，因此預期僅有台廠較明確釋出要調升價格的訊息，其餘面板廠則多半仍呈現觀望態勢，後需仍要觀察客戶是否會因為面板廠價格策略不一而開始調整訂單，進而出現客戶板塊挪移的可能性。

整體而言，5 月份面板模組價格除了供給較少的 21.5" 以下有機會調漲 0.3~1 塊不等外，其餘主流尺寸產品仍有較高機率呈現持平走勢。

筆電面板方面，第二季以來需求有逐月提升，但多半仍屬於急單性質，在品牌客戶對未來需求看法不明朗下，面板廠亦不敢貿然調升面板價格。現階段品牌客戶手中的面板庫存多半已經回復至較健康水準，但品牌客戶不願意積極多備貨的前提下，面板價格在短時間之內似乎難有起色。

以 5 月份來看，目前面板廠僅能堅守面板價格持平的底線，是否能夠漲價依然得要觀察後續品牌客戶需求顯著回升的訊號。