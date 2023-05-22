捷敏-KY盼下半年出貨回溫 SiC產品開始出貨

封測廠捷敏 - KY(6525-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長鄭祝良表示，現今客戶仍進行庫存調整，下單力道緩慢，期望下半年終端市場回溫，至於車用、工控需求相對穩定，尤其 SiC 分離式元件產品已開始出貨，客戶數達 18 家。

鄭祝良指出，半導體景氣自去年下半年開始反轉，尤其受通膨問題加劇、俄烏戰爭蔓延與中國實施防控措施等，造成消費性電子與終端產品需求放緩，且因終端客戶庫存水位上升，捷敏 - KY 稼動率也下滑，但由於車用、工控需求相對穩定，營收、毛利率也較穩健。

展望今年，捷敏 - KY 坦言，由於第二季中國有五一長假等假日，上海與合肥廠稼動率較低，營收展望較保守，下半年則須視客戶庫存去化進度、終端市場回溫狀況。

儘管大環境景氣不佳，鄭祝良補充，捷敏 - KY 除持續發展現有產品，也持續與客戶擬定產品開發計畫，開發高附加價值產品，如第三代半導體相關產品開發，如開發 1200V 以上高功率 SiC 分離式器件的封裝及測試，也有整合客戶需求的 SiC 模組。

另外，捷敏 - KY 也瞄準 5G、工業用及車用產品市場，將依電源轉換總成散熱冷卻系統需要，開發高功率元件與散熱面 (Top EP cooling) 整合系列產品，同時，計畫性擴充中低壓及高電壓產品。