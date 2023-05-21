4月外銷訂單連8黑幾成定局 估年減幅約2成

經濟部明 (22) 日將發布 4 月外銷訂單，根據經濟部先前預估，4 月外銷訂單接單金額約落在 410 億到 430 億美元，連 8 黑幾成定局，預估年減幅約 17.1% 到 21.0%。

根據經濟部統計，3 月外銷訂單接單金額 465.8 億美元、年減 25.7%，已是連續 7 個月負成長，金額則創歷年同月第三高，減幅則是 2009 年 2 月以來最大。

經濟部表示，外銷訂單持續負成長，主要與通膨及升息壓力影響有關，經濟成長力道轉弱，加上終端需求低迷、客戶持續消化庫存，以及國際原物料價格下滑，導致外銷訂單連續 7 個月負成長。

以貨品別來看，受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，加上面板價格持續低於上年同月，導致資訊通信產品及電子產品分別年減 26.3%、29.4%，光學器材也較去年減少 35.9%。

而根據受訪廠商對 4 月接單看法，廠商預期 4 月接單比 3 月增加的廠商家數占 17.1%，持平者占 57.3%，而減少者占 25.7%；按家數計算之 動向指數為 45.7；按接單金額計算之動向指數則為 46.2。

預期 4 月整體外銷訂單金額將較 3 月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學 器材動向指數分別為 43.1、49.5 及 52.2。

經濟部認為，儘管有 5G、高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用 電子等新興應用持續拓展，有助於挹注接單動能，但要注意的是，全球經濟前景仍面臨通膨、升息壓力、俄烏戰爭，及美中科技戰等多項不確定因素干擾，恐約制貿易成長力道。