今年第一家 巨鎧精密申請創新板掛牌

台灣資本市場再添新兵，自詡為「汽車改裝車燈界 APPLE」的巨鎧精密 (2254-TW) 今 (22) 日向證交所送件申請台灣創新板，是今 (2023) 年第一家提出申請到創新板掛牌的新創企業。

巨鎧精密核心業務為車燈及汽車零組件研發設計、製造及銷售，是業界少數在早期就將 LED 技術投入改裝車燈領域的業者，累積多年工藝與市場經驗，透過創新設計維持產品獨特性與差異化，從利基型市場中創造藍海掌握先機，突顯巨鎧精密在汽車改裝界的爆發力及潛力。

此外，巨鎧精密更以全球獨創的光源設計發明運用，全面布局改裝車精品市場版圖，統計到今年 5 月 4 日為止，巨鎧精密國內外累計有效發明專利件數 32 件、新型專利 35 件、設計專利件數 662 件。

另外，2021 年、2022 年申請我國設計專利分別為 109 件、66 件，是國內企業設計專利申請量的第一名、第二名，專利技術投入及數量是國內汽車零組件廠商設計領域的佼佼者。

巨鎧精密持續將綠色環保與未來科技設計思考導入改裝市場元素中，增加研發投資量能，延攬各領域優秀的人才與團隊，加速產品開發與全球性專利布局擴張，為集團事業體未來發展積極部署，並持續深耕改裝車燈衍生性產品, 發展改裝部品多元化及整體服務方案。

為增加創新板掛牌數量，證交所積極與新創生態圈交流，力挺「創新 + 永續」企業上市籌資，今年預計有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等多家相關產業公司將陸續申請臺灣創新板掛牌。