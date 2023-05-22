外資大買漢翔逾萬張 反手調節聯電3.8萬張

台股今 (22) 日終場小漲 5.97 點收 16180.89 點，半年線得而復失，三大法人買超 73.59 億元，外資大買開發金 2.08 萬張，漢翔逾萬張，並反手調節聯電 3.8 萬張。

三大法人合計買超 73.59 億元，外資買超 71.32 億元，為連五買；投信轉賣超 8.11 億元；自營商買超 10.39 億元。期貨方面，外資多單減碼 517 口，淨多單 3.08 萬口，投信回補空單 296 口，淨空單 6274 口，自營商加碼空單 729 口，淨空單 1.25 萬口。

觀察外資動向，外資今大買開發金 2.08 萬張，元大台灣 50 1.28 萬張，漢翔 1.27 萬張、仁寶、友達超過萬張，國泰永續高股息也有 1.1 萬張，其他還包含中鋼、宏碁、華航、群創等。

賣超方面，外資賣超長榮航 3.96 萬張，聯電賣超 3.8 萬張，其他則包含華通、欣興、佳世達、華邦電、元太、南電、中華電、華孚與中環，ETF 賣超標的則有期街口布蘭特正、國泰 20 年美債。

投信、自營商今也同步賣超聯電，總計超過 7500 張，投信買超標的依序為長榮航、技嘉、金像電、健策；自營商買超標的也包含長榮航，另外還有群創、漢翔、長榮、陽明、裕隆與中興電等。