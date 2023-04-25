創新板再添新血 宏碁子公司倚天酷碁申請掛牌獲准

證交所今 (25) 日召開董事會，通過倚天酷碁創新板上市案，有望成為第 6 家在創新板掛牌的股票。

倚天酷碁為宏碁集團子公司，主要業務聚焦在科技與創新開發產品，同時致力推動數位轉型與促成智慧生活，跨界整合為不同產業提供產品、服務和解決方案，運用硬體優勢跨足軟體，多角化經營策略並結合物聯網與雲端應用，倚天酷碁在去 (2022) 年 12 月 30 日向證交所申請創新板掛牌。

根據證交所提供資料，倚天酷碁運用 ESG、AI 大數據、元宇宙為三大發展策略, 視使用者需求及願景作為首要考量，透過資訊通訊產業的技術研發出發，除開發「動能轉電能」產品實踐 ESG 願景外，旗下運動品牌 Xplova, 為拓展 AI 大數據及元宇宙解決方案的延伸。

倚天酷碁實收資本額 6 億元，2020 年淨損 0.2 億元、每股盈餘 (EPS)-0.81 元，2021 年起轉虧為盈，稅前盈餘 0.55 億元、每股盈餘 0.95 元，2022 年稅前盈餘 1.2 億元、每股盈餘 3.04 元。

目前創新板共有 3 檔個股已掛牌上市，分別為錼創 (6854-TW)、泓德能源 (6873-TW)、雲豹能源 (6869-TW)；另外，台灣虎航 (6757-TW)、Gogolook(6902-TW) 也已通過證交所審核，預計下半年掛牌。

