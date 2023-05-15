創新板能見度提升 合格投資人朝20萬戶叩關

台灣創新板合格人數持續增加，根據證交所統計，截至 4 月底為止，創新板合格投資人戶數已經突破 19 戶關卡，並進一步朝 20 萬戶邁進，顯示創新板逐漸獲得外資關注。

在掛牌企業部分，目前包括錼創科技 - KY(6854-TW)、泓德能源 (6873-TW)、雲豹能源 (6869-TW) 等 3 家公司在創新板掛牌上市，後續將有台灣虎航 (6757-TW)、走著瞧 (6902-TW)、倚天酷碁 (2432-TW) 等相繼加入台灣創新板掛牌。

為提高創新板的投資吸引力，證交所積極鼓勵具發展潛力、影響力和創新性的優質公司一同加入台灣創新板行列。

證交所表示，展望今 (2023) 年，預計將有數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等相關產業公司陸續申請台灣創新板上市，透過投資標的多樣性，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

此外，隨著創新板規模逐漸擴大，證交所也規劃自 5 月 2 日起，將創新版納入 TAIEX(發行量加權股價指數) 及其系列指數成分股。

證交所表示，創新板納入入 TAIEX(發行量加權股價指數) 及其系列指數成分股後，將能更完整表彰集中市場股價走勢，壯大 TAIEX 及其系列指數市值，並可增加創新板個股曝光度，對提升創新板交易動能亦具正面效果，創造上市公司企業價值及競爭優勢，豐富台股投資組合。