VR、AR高階銷售不如預期 今年出貨量降至745萬台 2025年才可望明顯增加

根據研調機構 TrendForce 最新報告指出，由於新款高階裝置銷售不如預期，2023 年全球 VR 及 AR 裝置出貨量將降至 745 萬台，年減 18.2%，預期 2025 年才會看到 VR 及 AR 市場明顯成長，出貨量年成長幅度有機會近 4 成。

TrendForce 指出，今年全球 VR 及 AR 裝置出貨量中，VR 下滑最多，出貨量約 667 萬台，主要是新款高階裝置銷售不如預期，後續品牌也會將銷售重心轉回至低價產品；AR 表現持平，出貨量約 78 萬台，蘋果新產品可暫時支撐部分需求，但礙於產品單價高，尚無法有效推動 AR 市場成長。

個別來看，VR 裝置今年出貨量衰退原因主要有二，其一是品牌對高階產品銷售過度樂觀，硬軟體規格升級確實有更多特色，但消費者並未樂意支付高價購買，相反的會轉向功能足以應付基本需求的低價入門產品，此消費模式也將迫使品牌廠將今年的銷售重心轉回低價機種。

其二是並未有吸引消費者的新款低價機種推出，由於 Meta Quest 3 預估將延到 2024 年推出，故 Meta Quest 2 仍是今年 VR 市場主力產品。

TrendForce 表示，AR 裝置 2020-2021 年期間受惠於遠距交流需求，出貨量有明顯成長，現疫情紅利退場後成長幅度開始放緩。目前預期蘋果 2023 年會如期推出新品，但由於新品主攻開發者，連帶規格、功能及售價同步上升，且生產上也會更困難，故今年應仍是以預售為主，出貨量預估低於 10 萬台，整體產量可能也僅達 30 萬台，對 AR 市場貢獻有限，須待更多消費端 AR 產品推出，AR 裝置市場規模才有可能擴大。

TrendForce 認為，2023-2025 年 VR 及 AR 裝置市場發展進程受限，低價入門的 VR 產品可吸引一般消費者購買，但獲利相對有限，進而降低品牌近年對 VR 市場的投入意願，或將研發重心與時間轉往 AR 裝置和相關應用，且推出後還須等待消費市場廣大應用。