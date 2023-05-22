〈夏季最大旅展來了〉易遊網挑戰日本北陸團市場最低價 機票買一送一

夏季最大旅展─TTE 台北旅展將於 26 日登場，看準眾多消費者鎖定這波促銷檔期等搶便宜，網路旅遊業者易遊網今 (22) 日宣布同步推線上旅展，主要聚焦挑戰日本北陸團市場最低價、玩韓國 1 萬 5 有找，以及日本票券、國泰香港機票買一送一等。

TTE 台北旅展是上半年度指標性旅展，也是觀光市況的風向球，易遊網表示，此次線上旅展促銷，主要鎖定國人高度青睞的日本旅遊，其中，日本北陸團挑戰市場最低價，每人含稅只要 29900 元起，而關西旅遊第 2 人現折 5000 元，折後每人含稅 34000 元起。

針對喜歡海上度假的旅客，易遊網規劃歌詩達郵輪莎倫娜號前往沖繩、宮古島自由行 5 天，指定出發日旅展限定每房折 6000 元，每人最低只要 14400 元起。

而韓國團旅一樣有超殺優惠，5 天大邱、釜山雙點進出團，食宿行遊全包最低 15000 元有找。

另一方面，針對喜歡自由行的旅客，易遊網規劃有日本玩樂票券買一送一的獨家好康，例如，可任選 3 個熱門設施的「關西樂享周遊券」、超值套票「關空特急 HARUKA + 大阪餐券 / 購物券」、沖繩套票「沖繩 FUN PASS」均買一送一，平均每人最低 228 元起，限量各 20 組。

此外，玩香港也有買一送一的限時優惠，預訂國泰航空香港機加酒三天兩夜，享機票買一送一。

易遊網強調，線上旅展全站旅遊商品下殺 4 折起外，更加碼放送折扣碼，即日起至 5 月 24 日止，搶先開放領取 200 元 (不限卡別) 和 400 元 (限刷 LINE PAY 卡) 限量折扣碼，單筆滿 2000 元即可現折抵，而於 5 月 25 日起，更有現折 1000 元的折扣碼限量開搶，刷 LINE PAY 卡單筆滿 5000 元可抵用。