中國副外長召見日本駐華大使 痛批G7廣島峰會炒作涉華議題

七大工業國集團（G7）廣島峰會一閉幕，中國外交部副部長孫衛東周日（21 日）就召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉，痛批 G7 領袖峰會炒作涉華議題，官媒也砲轟 G7 已經墮落為「反華小作坊」。

孫衛東指出，G7 固守陣營對抗和「冷戰」思維，其所作所為違背歷史大勢、客觀事實及國際道義。日方作為今年 G7 輪值主席國，在廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國的主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。

孫衛東強調，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

G7 領袖峰會周日中午一閉幕，日本首相岸田文雄下午隨即召開記者。他表示，這次成員國再次確認台海和平穩定的重要性，並敦促和平解決兩岸問題。

孫衛東並說，中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，「經濟脅迫」和「債務陷阱」的髒水潑不到中國身上。美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險。

G7 成員國於上周六發表聯合公報，表示將創設「因應經濟脅迫協調平台」，共同評估與遏制脅迫行為。外界認為此舉劍指中國，未來將透過此框架反制北京經濟霸凌。

與此同時，官媒《環球時報》社評也痛批，從前年起，G7 聯合公報開始對中國說三道四，逐漸成為其「流量密碼」；如今 G7 運作起來像是專門批量生產「三無產品」的小作坊，那些沒有事實基礎、缺乏法律依據、也沒有任何道義可言的反華產品，大多出自 G7 國家。

該社評說，G7 聯合公報提及中國 20 次，是近年來最多，幾乎把能炒作的議題通通炒了一遍，妄談台海局勢，對東海、南海、涉港、涉疆、涉藏等問題和中國核力量說三道四。該社評指出，這已經不僅僅是粗暴干涉中國內政和抹黑污蔑中國的問題，其字裡行間毫不掩飾的陣營對抗衝動，已然讓 G7 成為當今世界和平與發展面臨的最大風險之一。