G7不尋求與北京脫鉤 拜登：美中關係很快就會解凍

美國總統拜登周日（21 日）表示，美中關係可望「很快就會解凍」，並重申七大工業集團（G7）不尋求與北京脫鉤，而是希望能降低中國風險，分散供應鏈。

據《路透》報導，在 G7 廣島峰會會後記者會上，有記者問起為何美中兩國擬議的熱線未能運作。拜登說：「你說得對，我們應該有暢通熱線。在峇里島會議時，習近平和我同意我們要這麼做。」後來中國間諜氣球飛過美國領空，美中關係一切都改變了。

不過，他也說，美中兩國走過間諜氣球事件後，兩國關係可望很快就會解凍。

拜登表示：「我們不打算與中國脫鉤，正在尋求降低中國風險，並使我們與中國的關係多樣化。」他並說，G7 成員國在共同反制經濟脅迫方面比以往任何時候都更加團結，並反對傷害勞工的行徑。

儘管如此，北京對 G7 領袖峰會的反應仍然很激烈。G7 廣島峰會一閉幕，中國外交部副部長孫衛東周日就召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉，痛批 G7 領袖峰會炒作涉華議題，官媒也砲轟 G7 已經墮落為「反華小作坊」。

孫衛東指出，G7 固守陣營對抗和「冷戰」思維，其所作所為違背歷史大勢、客觀事實及國際道義。日方作為今年 G7 輪值主席國，在廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國的主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。

與此同時，官媒《環球時報》社評也痛批，從前年起，G7 聯合公報開始對中國說三道四，逐漸成為其「流量密碼」；如今 G7 運作起來像是專門批量生產「三無產品」的小作坊，那些沒有事實基礎、缺乏法律依據、也沒有任何道義可言的反華產品，大多出自 G7 國家。

該社評說，G7 聯合公報提及中國 20 次，是近年來最多，幾乎把能炒作的議題通通炒了一遍，妄談台海局勢，對東海、南海、涉港、涉疆、涉藏等問題和中國核力量說三道四。該社評指出，這已經不僅僅是粗暴干涉中國內政和抹黑污蔑中國的問題，其字裡行間毫不掩飾的陣營對抗衝動，已然讓 G7 成為當今世界和平與發展面臨的最大風險之一。