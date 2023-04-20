〈外銷訂單〉Q1外銷訂單年減逾2成連3季衰退 預估4月將連8黑

經濟部統計處今 (20) 日發布外銷訂單統計，第 1 季外銷訂單 1362.2 億美元、年減 21.3%，為連續 3 個季度負成長，減幅為 2009 年第 2 季以來最大減幅；經濟部預估，4 月外銷訂單接單金額約落在 410 億到 430 億美元，年減幅約 17.1%~21%。

經濟部統計，3 月外銷訂單接單金額 465.8 億美元、年減 25.7%，雖是連續 7 個月負成長，金額為歷年同月第三高，減幅則是 2009 年 2 月以來最大。

從貨品別來看，主要 7 大類貨品全都較去年同期衰退，其中資通訊產品接單金額 127.4 億美元、年減 26.3%，連續第 2 個月負成長，減幅則是 2022 年 12 月以來最大減幅；電子產品 147.3 億美元、年減 29.4%，則是連續 5 個月負成長，減幅為 2009 年 2 月以來最大；光學器材 15.3 億美元、年減 35.9%，則是連續 14 個月負成長。

傳統貨類中，基本金屬接單金額 24.9 億美元、年減 27.3%，為連續 12 個月負成長；機械接單金額 19.3 億美元、年減 21.3%，連續 13 個月負成長；塑橡膠製品接單金額 18.2 億美元、年減 34.2%，連續 14 個月負成長，化學品接單金額 16.3 億美元、年減 34.2%，連續 9 個月負成長。

經濟部統計處處長黃于玲表示，主要是全球經濟仍持續受到通膨與升息影響，終端需求低迷，加上客戶持續消化庫存、國際原物料價格較去年同期下跌

黃于玲表示，3 月外銷訂單的海外生產比 47.5%，較去年同期減少 1.6 個百分點，其中又以光學器材年減幅 11 個百分點，資通訊商品減少 3.3 個百分點減幅較多。

根據外銷訂單受訪廠商對 4 月接單看法，預期接單將較 3 月增加的廠 商家數占比 17.1%，持平者占 57.3%，減少者占 25.7%；按家數計算的動向指數為 45.7；按接單金額計算之動向指數則為 46.2，預期 4 月整體外銷訂單金額將較 3 月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學 器材動向指數分別為 43.1、49.5 及 52.2。

根據經濟部預估，4 月外銷訂單接單金額約 410 億到 430 億美元，預估較 3 月減幅約 7.7%~12%，年減幅 17.1% 到 21.0%。

展望未來，黃于玲分析，在 5G、高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用科技挹注下，將有助於挹注接單動能，但因全球經濟前景仍受到通膨、俄烏戰爭、美中科技戰等不確定性因素影響，將壓抑貿易成長力道 ，後續仍要持續關注並妥為因應。