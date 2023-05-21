台股市值突破50兆元 指數下探風險降溫2題材後市看俏

台股在內外資聯手齊買下推升指數突破萬六、市值突破 50 兆元，投信表示，目前看來企業第 2 季獲利可望觸底的方向大勢抵定，預期在歷經先前盤整後，應不至於再有下探風險，後市看好電子、AI 相關題材行情，可望成為支撐盤勢主力。

台股本周反彈，19 日盤中指數衝高站上 16189.81 點，單周大漲 672.56 點，日均量也提升至 2591.08 億元，價量齊揚也讓上市公司市值激增 2.97 兆攀升至 50.77 兆元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國債務上限問題可望有解，激勵美股四大指數強彈，帶動台股勁揚突破萬六大關，在三大法人持續買超，讓台股多頭強勢回歸，下周可觀察指數是否守住萬六大關。

孫傳恕指出，目前台股進入財報空窗期，市場也認為美國有望暫停升息，甚至下半年可能降息機率提高，看好三大類股同步位於短中長天期均線之上，多頭力道勝出，有利於這波資金持續做多。

此外，本 (5) 月底即將登場的國際台北電腦展，主題包括熱門的高效運算、智慧應用、次世代通訊、綠能永續等主題，會中重量級科技龍頭高層的演講，亦有助於增添電子族群題材。

安聯投信台股團隊表示，儘管目前終端市場需求，確實表現的比市場原先預期要來的疲軟，但由於庫存持續消化中，市場對於這塊雜音開始鈍化；而利率政策展目前看來似乎也不再是困擾市場的關鍵因素。

安聯投信台股團隊表示，第 2 季企業獲利有望觸底的態勢大致底定，對於下半年，整體方向有望朝溫和復甦的軌道持續邁進；以目前相關跡象來看，市場在歷經 3、4 月整理後，接下來只是復甦力道強弱，應不致於再出現 W 雙重底、再下探的風險。

安聯投信台股團隊認為，隨著美國大型股法說相繼登場，釋出訊息對今年第 2 季甚至全年展望上，相對偏重在 AI 主題，加上市場高度期待 ChatGPT 有望帶動生成式 AI 所掀起如 AI Server 的新應用，都成為近期支撐市場的新亮點。