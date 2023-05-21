〈台股風向球〉暌違近一年站穩萬六 股東會接力賽推波助瀾攻勢

台股加權指數上周突破盤整格局，大漲 672.56 點，漲幅 4.34%，站穩萬六關卡是去年 6 月以來首見，也是去年 6 月中旬以來最高點位，日均量更放大至 2583.47 億元，價量齊揚，創 3 月來單周最大量，法人指出，上周 520 行情發威，接下來股東會旺季報到，一般看，廠商對後市最悲觀的時間已過，不排除下半年整體景氣可望漸入佳境，有利一棒接著一棒維繫多頭火種。

台積電上周大漲 7.26%，成為大盤的領頭羊，不少大型股連袂噴發，和泰車大漲達 21%，南亞科、華碩均漲逾 9%，廣達、亞德客 - KY、台塑化和欣興漲 6% 之上。

從法人籌碼來看，上周三大法人合計在集中市場買超 1292 億元，其中外資大買超 778.79 億元，終結連 4 賣，自營商罕見單周爆買 496.4 億元，終結連 5 賣，投信續買 16.3 億元，均是大盤站上萬六的重要推手。

可觀察到，外資籌碼集中在台積電達 277.9 億元，元大台灣 50 超過 60 億元，欣興 53 億元，美時逾 43 億元，廣達近 39 億元，華碩達 30 億元；但外資賣超鴻海 47.6 億元，長榮近 42 億元，聯發科約 23 億元。

而自營商買超也集中在台積電共 125.8 億元，聯發科 31.3 億元，鴻海 12.8 億元，長榮航、長榮均超過 9.5 億元，中華電和南電均逾 7 億元。

法人指出，櫃買指數上周僅小漲 1.26%，反映資金輪動，由大型股再度接棒領軍，其中，台積電大漲 7.26%，終結連 7 周下跌，推波助瀾大盤價量齊揚，並脫離糾結已久的長短期均線，短線技術型態偏強。

永豐投顧進一步分析，台股的轉折出現在 5 月 16 日，當日外資由一路賣超行為轉為買超，並在期貨市場做多，淨多單由 11884 口加碼至 25228 口，5 月 17 日台指期結算，外資和自營商在期現貨兩頭獲利，後來又傳出拜登政府與兩黨協商有所進展，顯示外資在消息面確實領先，隨著債務上限利空即將出盡，市場氛圍轉趨樂觀。

永豐投顧認為，債務上限為假議題，關關難過關關過，惟須觀察，本周 Dell 和 HP 財報效應，由於 NB/PC 市場為庫存最多的產品，Dell 和 HP 後續展望或許會讓市場降溫，加上近期聯準會官員鷹派談話不止，市場對 6 月押注升息機率已回升至 40%。