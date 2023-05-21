〈觀察〉鎳價受中國需求降溫跌跌不休 業界看兩因素下探空間有限

受到中國不鏽鋼需求減弱衝擊，各廠持消化庫存與減產，鎳價自本月以來持續下跌，業界認為，雖然鎳價短期受到中國不景氣影響，但另一方面，成本難以再下降，鎳價短期下跌空間有限，加上電動車電池需求增加，長期趨勢來看，鎳價仍會回升。

根據外媒報導指出，從數據顯示，中國 4 月各項經濟數據表現皆低於預期，加上中國房地產市場持續疲軟，顯示市場對中國經濟衰退擔憂加劇，在基本面供需不樂觀下，倫敦 (LME) 期鎳價格走勢下滑。

另一方面，鎳主要生產國印尼，持續增加鎳鐵產量，不過下游不鏽鋼與新能源需求疲弱，帶動總體呈現供過於求態勢，也是拖累鎳價走弱、下跌的原因之一。

業界人士進一步指出，由於過去房地產熱絡，中國政府過去透過出售土地增加財政收入，再進一步投入基礎建設，不過隨著大環境改變，基建停擺下，導致產業低迷並產生資金鏈問題。

中國產業不活絡，整體消費需求也沒有回升，種種因素衝擊下，中國不鏽鋼廠陸續減產並持續消化庫存，鎳價也開始往下走。

業界認為，目前鎳價下跌空間已經不大，主要原因是不鏽鋼廠的成本也難以再同步降低，鎳價谷底幾乎可以預見。

若以長期趨勢來看，除了不鏽鋼需求未來有望回溫外，最大因素是電動車增長速度越來越快，電池需求同步增加，鎳價仍會往上。