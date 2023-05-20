〈貴金屬盤後〉 鮑爾暗示暫停升息+銀行業動盪 金價收高 本周仍跌1.9%  

黃金期貨周五 (19 日) 上漲逾 1%，聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示 6 月可能暫停升息，加上美國財長葉倫表示銀行業可能需要進一步整合，導致區域銀行股下挫，都拉抬對貴金屬的避險需求。不過黃金本周依然下跌 1.9%，寫下 2 月初以來單周最大跌幅。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 21.80 美元或 1.1%，報每盎司 1981.60 美元。

黃金期貨本周下跌 1.9%，是 2 月 3 日為止一周以來最大下跌幅度。

CNN 報導，葉倫向銀行業主管表示，在接連有銀行倒閉後，銀行界需要更多合併，消息導致區域銀行股下挫。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金上漲，葉倫談話比鮑爾影響更大。」他認為，除非未來幾周的經濟數據特別令人困擾，否則 6 月很可能「跳過」升息。

鮑爾周五表示，還不清楚美國利率是否需要進一步提高，決策官員正平衡過去一連串升息帶來的不確定性。

市場目前押注 Fed 保持利率不變直到 7 月的機率，高達 82%。

美元本周走強，美債殖利率上揚，直到周五美元回軟，才讓黃金有喘息的機會。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5% 至 103.04，本周仍累積上漲 0.4%。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，當 DXY 跌破 50 日均線和 1100 日均線，黃金本周就被加速拋售，美元突破技術關卡，讓黃金跌破技術關卡。

近期多項經濟數據顯示美國經濟強健，提高升息機率，導致黃金本周壟罩在賣壓中。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「這是黃金被打擊的一周，因為舉債上限談判一直有樂觀的消息傳出，而且，陸續有 Fed 官員發表鷹派談話。」

然而，和舉債上限有關的樂觀氣氛在周五戛然而止，眾院共和黨人以民主黨缺乏行動為由，暫停朝野之間的談判。

Karnani 認為，黃金短期下跌是否持續、能否繼續守住 100 日移動均線 (目前約每盎司 1927 美元)，取決於 DXY 走勢，幾個觀察重點包括美國將在 6 月 2 日公布 5 月非農就業報告，還有黃金的實體和投資需求報告。

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