〈紐約匯市〉鮑爾暗示6月暫停升息+債限協商喊停 DXY回落 本周收紅

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 意外放鴿後，美元指數周五 (19 日) 自七周高點回落，共和黨與白宮暫停協商的消息也帶來壓力，但美元指數本周仍漲 0.5%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.38%，至 103.19，周線漲 0.5%。

鮑爾在周五一場會議表示：「信貸條件收緊意味著我們可能不需要像之前一樣，為了實現目標，大幅調升政策利率。」他並重申，央行將以逐次會議為基礎來作決定，同時表示，歷經一年多來的激進升息後，官員們有能力仔細評估升息對經濟前景的影響。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 說：「鮑爾沒有公開表現他的鴿派立場，但他絕對不是鷹派。所以你看到債市回補鷹派押注，匯市也有同樣情況，這破壞了美元在周末前的上升勢頭。」

考量到通膨仍居高不下，幾位 Fed 官員本周反對 6 月暫停升息。

鮑爾發言後，利率期貨市場周五尾盤消化了 Fed 在 6 月會議上升息 1 碼的可能性，機率從發言前的接近 40%，大幅下滑至約 16%。

歐元上漲 0.3% 至 1.0805 美元，終止連續三個交易日的貶勢，周線仍貶 0.4%。

美元兌日元升 0.5% 至 137.96 日元，自六個月高點回落，但本周漲 1.6%，為 2 月中旬以來最大單周漲幅。

關於債務上限進展，共和黨談判代表表示，眾院共和黨人和拜登政府之間的協商已經暫停。眾院議長指定的首席談判代表 Garret Graves 說：「除非民主黨人願意進行有難度的對話，討論如何才能真正向前邁進並做正確的事情，否則我們不會坐在這裡自說自話。」白宮方面則稱仍有可能達成協議。

Action Economics 認為，這項消息明顯為昨日提到的進展潑了一盆冷水，眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 日前表示，眾議院有望下周針對議案進行表決。

日前貶破 7 關卡後，離岸人民幣周五盤中一度繼續下挫，並創去年 12 月以來最低，人行與外匯局隨後召開會議承諾穩定匯市，帶動人民幣由貶轉升，截稿前漲近 0.4% 至 7.0216 人民幣兌 1 美元。本周貶約 0.8%。

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