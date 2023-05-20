〈焦點股〉財報亮眼+展望佳 美時刷新天價周漲18.9%

美時 (1795-TW) 首季財報亮眼，稅後純益 11.94 億元季增 610.7%、年增 167.7%，加上展望持續看增，包含本季毛利率有望維持近 60% 水準，認列授權里程碑金等，利多激勵下，本周股價量價齊揚，突破 300 元大關，最高至 349.5 元，刷新天價，周漲 18.9%。

在血癌用藥 Lenalidomide 與品牌藥等高毛利產品挹注下，第二季毛利率有望維持第一季水準；肺癌學名藥 Nintedanib 已獲美國 FDA 暫定審查核可，且與國際藥廠 Sandoz 簽訂合約，預計第二季會認列授權里程碑金。

法人認為，美時首季共有 26 產品上市，另外在亞洲市場、亞洲以外的全球外銷市場分別取得 11、6 項產品核可，預估台灣市場因品牌藥所帶動的藥房通路業績成長將持續，韓國市場的減重及腎臟科用藥也有機會維持成長趨勢。

日本市場方面，血癌用藥 Lenalidomide 預計下半年取得日本藥證，產品已經準備就緒，取證後很快就會有營收貢獻。至於戒癮用藥 gSuboxone，目前競爭狀況比年初預估的好，尚未觀察到新競爭者進入市場，但因不確定性較高公司還是保守看待。

美時也攜手數位轉型服務商伊雲谷 (6689-TW)，伊雲谷以 Migration as a Service 服務，搭配自行研發的移轉工具 ECV S/4HANA Data Transfer Tools，加速美時數據升級進程，也建立起跨國製藥企業 ERP 升級的典範。