〈華新股東會〉董座焦佑倫：景氣上上下下 有信心獲利仍優於產業平均

華新 (1605-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長焦佑倫致詞提到，重大投資案大致底定並將汰弱留強，停止銅條廠與美國太陽能業務，帶動營運與毛利率成長，且有信心即便景氣上上下下，獲利仍可優於產業平均水準。

展望後市，焦佑倫表示，公司的重大投資案大致底定，這兩、三年將發展穩定的經營管理，並讓投資案有綜效顯現，預期未來近幾年的投資案將帶來約 500 億元營收。

除了營運成長外，業務還要進行汰弱留強，把毛利率低或非核心事業陸續整理，其中一項是銅條的經營，華新過去是亞洲最大銅條生產製造商，3、4 年前賣掉南京廠，今年規劃也會處分東莞銅條廠，將會影響年銷售量 6 萬噸與 150 億元營業額。

此外，華新去年已出售美國太陽能子公司 Borrego 旗下案場開發部門給美國能源投資公司 ECP，前幾天又有再賣一些資產，預計今年美國太陽能業務會停下來，初估影響 150 億元。

焦佑倫強調，雖然停掉的業務會影響 300 億元營收，另一方面則會增加 500 億元，且毛利率會提高。

談到景氣，焦佑倫說，今年景氣不如去年，各界都在期盼到底哪時會好，此現象也影響公司兩因素，第一是中國在後疫情時代，儘管已經停止下滑，但景氣復甦不如預期；第二是市場存貨消化時間，預期第二、三季會慢慢緩步復甦。

焦佑倫指出，此景氣情況下，必須進一步把公司內部工作做好，同時把收購的企業綜效發揮出來，並在成本服務上，讓產品建構出完整性、強化整爭力，很有信心，不管景氣上上下下，公司獲利可優於產業平均水準。