【量大強漲股整理】外資連三天大買台股554億元原因為何?萬六只是開始不是結束?

美國總統拜登昨晚強調「美國不會債務違約」，加上企業財報持續好轉，美股大漲，道瓊工業上漲 408.63 點，那斯達克上漲 157.51 點，費城半導體上漲 75.98 點，台指期夜盤大漲 135 點，台積電 ADR 大漲近 6%，台股今天直接開高突破萬六關卡! 加權指數創下 11 個月以來新高，一舉站上萬六大關，突破新春開紅盤以來的盤整區間，昨天的三大法人，外資連二買超 167.32 億元，期貨部分也連續加碼多單，雖然今天多單並沒有持續增加，但是外資未平倉多單仍維持 3 萬口以上，只要外資多單維持 2.5 萬口以上水準，台股短多趨勢不會有所改變!

再看看三大法人現貨部分，外資連三天大買，今天買超 295.83 億元；投信連三賣超 3.11 億元；自營商買超 127.72 億元。三大法人合計買超 420.44 億元。最近的外資加大買超力道，自營商則是被軋空不得不買，這是因為台股位階仍低，由於市場預期聯準會將暫停升息甚至開始降息，科技股將成為明顯受惠族群，這也是蘋果跟輝達等科技大廠近期股價創新高原因，台股先前因為台積電股價低迷，加權指數也被壓抑，現在外資回頭買超，台股漲勢只是剛剛開始!

由於那斯達克創今年新高，台幣轉為升值，外資期現貨同步偏多，日 K 連三紅，預計本周過後，周 KD 有機會在 50 以上重新黃金交叉，技術面跟籌碼面都多頭有利，我們看法不變，台股多頭趨勢不變並轉為攻擊盤! 投資朋友要把握機會進場操作! 操作方向以政策概念股為主，像是節電節能、觀光、生技都是近期主流，蘋概股、AI、車電也是可留意的標的!

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