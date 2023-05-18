台塑生醫循環經濟導入玩具回收 迄今回收500公噸玩具

台塑生醫攜手玩具圖書館協會將循環經濟導入玩具回收，今 (18) 日宣布海廢家具露露椅獲得 2023 德國 iF 設計獎，台塑生醫總經理劉慧啟呼籲，循環經濟是社會永續發展的優先關鍵，公司長期投入贊助協會，至今回收高達 500 公噸玩具。

台塑生醫透過回收二手玩具、循環塑膠廢料，不僅減緩環境汙染的危害，更是向全民預防醫學且健康老化的目標邁進。

台塑生醫保持資源再利用、減少廢棄物、降低浪費等初衷， 3 年前攜手玩具圖書館協會，策動「將循環經濟導入玩具回收」，研發運用大型回收玩具加海廢塑膠製成家具－露露椅，榮獲 2023 德國 iF 設計獎，用設計取代廢棄，重新擦亮台灣昔日的玩具王國招牌成為「玩具再生王國」。

劉慧啟表示，玩具產業是世界上塑料密集度最高的行業之一，這次露露椅不是公司實踐循環經濟的唯一案例，市面上看到的每一罐台塑生醫洗髮精，包裝都已做到完全回收料製成。

劉慧啟表示，每年數百公噸的塑膠玩具只要能回收再利用，讓生產和消費形成再生不息的循環，不僅反應現代消費趨勢，更能同時實現資源妥善利用、企業永續經營的目標。

另外，玩具已是全民維繫健康的利器，美國近期公布的最新數據，成年人所佔的玩具銷售額在去年漲幅高達 6 成，成為玩具市場最大增長動力，顯見玩具不再是兒童的專利，對成年人來說，玩具是減輕壓力和焦慮、增進社交關係的利器，對年長者則有改善手腦協調能力、身體協調性和平衡感、延緩老化等功用。