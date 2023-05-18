CDDC：瑞信AT1債券遭全額減記 不構成CDS賠付條件

信用衍生品決議委員會 (CDDC) 周三 (17 日) 表示，由於瑞士信貸 (Credit Suisse) 和瑞銀集團 (UBS) 的合併案並非信用事件，瑞信額外一級資本 (AT1) 債券遭到全額減記，並不會觸發 CDS(信用違約交換) 的賠付條件。

瑞信今年 3 月被瑞銀接管後，先前發行價值 170 億美元的 AT1 債券，全數遭到瑞士監管當局下令註銷，使債券持有人血本無歸。

負責歐洲、中東和非洲地區的 CDDC 於官網發布聲明表示，經評估後，減記 AT1 債券不會導致與瑞信次級債相關的 CDS 被觸發。委員會認為，與 AT1 債券相比，2020 年到期的次級債償付順序更前面。

CDCC 表示，上述決議是由 11 家金融公司組成的委員小組表決通過，包含巴克萊銀行、花旗銀行、德意志銀行、高盛銀行、Elliot Investment Management 以及 PIMCO 等。

花旗、巴克萊以及摩根大通的交易員和策略師此前不斷告訴客戶，AT1 債券的償付順序可能比 CDS 相關次級債還要後面，因此觸發賠付條件的可能性不大。

自瑞信爆發危機以來，CDS 一直是市場討論的重心。包含 FourSixThree Capital、Diameter Capital Partners 在內等基金持續買進與另一批瑞信次級債掛鉤的 CDS，認為委員會將裁定 CDS 觸發賠付條件。

Depository Trust & Clearing Corporation(DTCC) 數據顯示，3 月與瑞信債券掛鉤的名目未償 CDS 總額一共超過 190 億美元。

AT1 債券是在 2008 年金融危機之後所發行的一種應急可轉債 (Contingent Convertible Bonds)，若銀行資本跌破規定水平，則債券可被轉換為股票，進而起到「緩震」的作用。