〈ESG狂潮〉強勢回歸社會回饋／2023公益淨灘「海」有KD在！

經歷將近三年的時間，我們一直期望和疫情取得共存與平衡，直到現在揮別陰霾，邁向這場戰役的終點！距離上次 KD 科定企業戶外公益活動已有兩年的時間（2021 年 4 月，苗栗種樹植林活動）；在這段期間裡，所有 KD 同仁抱著「取之於社會，用之於社會」的信念，讓公司宗旨之一「行善天下」不只是口號而已！

睽違兩年，KD 科定企業再次走出戶外，攜手 RE-THINK 重新思考團隊回饋社會並善盡企業公民責任（圖／科定企業提供）

環保議題的關注度越來越高，其中受到高度重視的就是「海洋汙染」，於本月 6 日，近百位 KD 同仁主動支持並熱情參與這次的公益淨灘活動，來到「桃園市大園區 - 紅樹林溼地復育區」以實際行動發揮社會影響力。

KD 科定企業曹憲章董事長帶領近百位 KD 同仁為環境掀開最美麗的樣貌（圖／科定企業提供）

KD 科定企業曹憲章董事長帶領近百位 KD 同仁為環境掀開最美麗的樣貌（圖／科定企業提供）

已經有多久了？我們沒有正視這片與我們共處的海洋，當日活動清理的面積不大為 1.06 公頃，褪去一層層的石頭和沙地，底下卻藏著滿滿垃圾，清理的垃圾量累積約達 253.1 公斤，從易隨手丟棄的塑膠製品、寶特瓶，到民國 70 年行照、車上型轉經輪等各式各樣意想不到的物品都有！面對這一片混亂，迎來的是不珍惜大自然的懊悔，且這些垃圾不僅來自當地，還有很多不同的地方，只有端正自身行為才能從根本解決問題，每一位 KD 同仁由衷希望透過這次的積極參與，能將這股對環境善良的力量持續循環下去，由日常中的舉手之勞為大自然掀開美麗的樣貌。

KD 科定企業建構永續發展的計畫來守護環境以及台灣的海岸生活，本次淨灘公益活動圓滿落幕並不是我們為環境盡心力的終點，而是努力的開始，同時將環保意識融入生活裡，繼續關注環境問題，以行動紮根、讓好事發生！

KD 科定企業本次淨灘成果合計總重為 253.1 公斤（圖／科定企業提供）

▶觀看完整活動影片：https://tinyurl.com/4meyd7k9

▶當日淨灘成果：

清理面積 1.06 公頃

清理量統計如下：

一般垃圾 170.3 kg

回收垃圾 52.8 kg

大型垃圾 30 kg

合計總重 253.1 kg

【科定企業】

* 科定企業為環保健康建材商，自產自銷 MIT 品牌，榮獲台灣精品獎肯定，環保無毒建材銷售至國內外的室內裝潢空間、飯店、公設建案等，為國際產業的領導品牌。

* 官方網站：https://www.twkd.com/tw