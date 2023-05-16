華晶科估今年營收下滑 但業務組合變化有利獲利率上揚

在市場持續進行消費電子產品的庫存去化同時，華晶科技 (3059-TW) 對 2023 年營收看法保守，預估上半年的單月營收都將維持在 7-8 億元的水位，全年營收將明顯出現較去年的 140 億元明顯衰退，法人估，全年華晶營收將在 95-99 億元間，不過毛利率將優於去年的 20.66%。

華晶科今天出席券商法人座談會，對 2023 年第一季財報營收 22.54 億元，年減 36.92%，分析其中營收比重以車用 41% 最高，其次為醫療產品 38%，OEM 的組裝業務下滑到 16%，3D 感測的相機產品 3%，ISP 晶片降爲 2%，但華晶科認為由於今年低毛利率 OEM 組裝業務下滑趨勢明顯，雖然預估全年營收下滑，但毛利率將優於去年全年的 20.66%。

同時，在晶片事業 ISP 影像晶片今年擱置客製化晶片業務接單，也有助於成本的控制，提升營業利益率向上。

而華晶科主要車用產品出貨為車用感測相機 DMS(Driver Montioring System)，財務長陳矢學指出，DMS 相機主要在應用於駕駛艙對內及對外兩大監控系統，除對外監控道路環境之外，也監控駕駛人駕車狀態，華晶科指出，車用感測相機 DMS 目前多使用於商用車隊管理，多數爲車輛出廠後選擇配置，華晶科也看到車廠在車輛出廠前配置的市場機會。

同時，在目前個人使用車輛配備自動駕駛功能日益普及的同時，在爲防止車禍發生，未來也看到 DMS 運用於個人轎車輔助使用的機會。

華晶科技將其影像處理的核心技術應用於四大智能影像解決方案包括 AIoT、智慧車、機器人、精準醫療等業務，今年看到精準醫療部門仍呈現穩定。

華晶科 2023 年第一季營收 22.54 億元，毛利率 22.38%，季增 0.06 個百分點，年增 2 個百分點，稅後 6636 萬元，年減 46.17%，每股純益 0.24 元