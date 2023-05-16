Q1附委託衝破5000億元 債券投資價值浮現 年增近4倍

據券商公會統計，今年第一季複委託零售成交金額突破 5000 億元，衝上 5065 億台幣，年增幅高達 21%，以債券類表現最亮眼，第一季即創下成交量 545 億元，年增率高達 395%。永豐金證券分析指出，債券價格在這一波升息影響回落低檔，投資價值浮現。

面對升息和通膨壓力，市場回跌，第一季複委託開始吸引投資人朝海外投資，各類投資標的均見強勁動能，股票、債券和結構型商品三大產品連袂成長，年增率分別為 12%、395% 和 29%，定期存股成交量也繼續成長，其中，永豐金證券以 24.6% 的市占居零售市場龍頭。

永豐金證券分析指出，債券成交量大幅翻揚，主要原因是聯準會目標利率 5-5.25% 來到 10 年來高點，債券價格回落低檔區，投資人逢低布局操作，去年第一季的成交金額僅 110 億元，今年爆增至 545 億元。

從交易地區來看，複委託零售交易量依序為美國成交量 3934 億元，占比達 78%，其次為香港 586 億元，占比 12%。

永豐金證券看好，投資人在歷經美股升息下跌等考驗後，迎來布局新機會，可觀察到，第一季標普 500 指數上漲 7.03%、納斯達克指數上漲 16.77%，聯準會也因銀行倒閉事件放緩升息速度，甚至下半年有望啟動降息，整體美股市場投資氛圍樂觀，進而帶動國人投資美股參與複委託交易。

永豐金證券研究顯示，升息結束後 1 年，股票累積報酬有望呈雙位數漲幅，目前市場共識升息循環進入尾端，近期美股本益比回落，建議投資人可藉由「大戶投」、「新理財網」等各電子交易平台投資個股參與市場成長機會，也可使用「豐存股 - 美股」平台投資 ETF 擴大投資範圍、分散風險。