華晶科與高通擴大合作 車載產品營收占比已衝破3成

光學元件華晶科 (3059-TW) 看好來自車用感測相機 (DMS)、AI 影像處理晶片 (ISP) 及醫療業務應用成長動能，其中車用影像產品已大幅成長，華晶科今 (31) 日並宣布與高通 (Qualcomm) 擴大合作，推出商用行車紀錄器新款產品。

華晶科 2022 年全年營收爲 140.28 億元，毛利率 20.66%，稅後純益爲 4.57 億元，年增 1.03 倍，每股純益達 1.67 元，擬發每股 1 元股息，創 8 年新高。

華晶科指出，華晶科是高通 AIoT 物聯網生態系的重要合作夥伴，搭載高通最新的高階系統晶片，華晶科推出「Altek Dash Cam」商用行車紀錄器，新品結合領先的 AI 人工智慧影像能力和高通新晶片支援 Android 作業系統，為廣泛且有效的 AI 車隊管理解決方案帶來全新體驗。

華晶科指出，新商用行車紀錄器搭載高通技術 AI 人工智慧演算法平台和多個攝像頭，配合出色的介面和 RF 連通性，實現與感測器的完美一體化，能即時獲取車輛的監控資訊，可透過車內攝影機和 5G 連接技術監測司機的分心行為或未知狀況，並即時發出提醒。企業客戶可更好地管理自身車隊，保障車隊和駕駛安全。

華晶科 2022 年前三季營收 107.39 億元，營收比重以 OEM 的組裝業務 38% 最高，其次爲車用 32% ，5% 為 ISP 影像晶片，22% 為醫療產品。相較於 2021 年，華晶科營收 90.86 億元，車用影像產品全年營收比重僅爲 17%，可以看出車用影像產品快速成長。

華晶科主要車用產品出貨為車用感測相機 DMS(Driver Montioring System)，華晶科指出，DMS 相機主要在應用於駕駛艙對內及對外兩大監控系統，除對外監控道路環境之外，也監控駕駛人駕車狀態，市調機構預估，這塊市場規模將由 2021 年的 10 億美元成長到 2025 年的 16 億美元，年複合成長率達 12%。