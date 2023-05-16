研調：Q2電視出貨量估季增9% 可望重回疫情前水準

研調機構集邦 (TrendForce) 表示，受惠中國品牌針對 618 備貨，以及海外通路庫存回補，第一季全球電視出貨量約 4337 萬台，但受到季節性影響，仍季減 21.8%，不過，第二季出貨量可望恢復至疫情前水準，約 4726 萬台，季增 9%。

集邦表示，以目前推算，上半年品牌出貨確實相較於年初的預測有所成長，今年第一、二季的出貨量較原預估值平均增加 4%，主要來自面板價格持續大漲的推升，部分中國品牌為了壓低整機成本選擇提前鋪貨。

全年還看，IMF 認為今年經濟成長率低於 3%，而通膨將持續衝擊電視市場需求，因此集邦預估全年電視出貨量預估約 1.98 億台，年減 1.2%。

高階旗艦產品方面，集邦認為，今年經濟環境不利於 8K 及 OLED 電視銷售，8K 受限於面板和整機價格過高，市場接受度難提升，同時高通膨縮減消費者可支配所得，預計今年也將是負成長。

集邦指出，目前品牌當中只有三星電子主打 8K 產品，市占率約 7 成，其他品牌推廣意願相當低，現下 8K 電視市場滲透率也僅約 0.2-0.3%。

OLED 方面，即便今年 LCD 電視面板持續上漲，下半年 55 吋 UHD OLED 和 LCD 面板價差將從年初 4.2 倍收斂至 3 倍，但市場對於 OLED 電視需求展望不佳，恐難引發品牌增加 OLED 的出貨意願，出貨量預估年減 17.2%，約 558 萬台。

此外，因應今年電視面板價格走揚，3 月開始小米率先在中國調漲部分電視尺寸的零售價格，其餘品牌 4 月陸續跟進，而 5 月下旬即將迎來上半年最大電商促銷活動 618，預售的成效將決定品牌下半年的採購規劃，並影響電視面板價格走勢。

集邦認為，品牌在 618 前調漲價格代表目前電視銷售獲利空間有限，特別是 65 吋以下很難再出現低於去年雙 11 的促銷價，預期今年 618 電視銷售量恐難大幅成長，且 6 月因為中國品牌備貨動能將趨緩，面板廠須嚴格控管稼動率，才能支撐電視面板價格維持上漲態勢。