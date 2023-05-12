外資狙擊財報不佳個股 新光金遭砍逾4萬張、鴻海3萬張

台股今 (12) 日多方採取守勢，由財報佳的個股點火之後後繼無力，大終場收黑下挫 12.28 點，收在 15502.36 點，三大法人合計賣超 39.39 億元。其中，外資賣超在 1 萬張以上的個股爲新光金 (2888-TW)、鴻海 (2317-TW)、永豐金 (2890-TW)、長榮航 (2618-TW)、台泥 (1101-TW)、國泰金 (2882-TW)、友達 (2409-TW)。

今天集中市場外資及陸資賣超 56.82 億元，投信買超 11.05 億元，自營商買超 6.37 億元，在期貨市場方面，外資及陸資交易多單口數 498 口，未平倉合約口數爲多單 6685 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，緯創、大同、廣達、宏碁、毅嘉、三陽工業、虹堡、裕隆、華城、飛宏；外資及陸資賣超較多的個股爲，新光金、鴻海、永豐金、長榮航、台泥、國泰金、友達、中信金、聯電、台積電。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，廣達、開發金、仁寶、緯創、英業達、永豐金、技嘉、元大金、中信金、宏碁；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，光罩、新唐、啟碁、康舒、建準、安集、上銀、華紙、視陽、瑞鼎。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，大同、長榮航、聯電、台積電、聯發科、長榮、啟碁、佳世達、宏碁、奇鋐；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，台泥、十詮、群創、王道銀行、緯創、鴻海、聯嘉、廣達、國喬、幸福。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股大盤由包括廣達、樺漢 (6414-TW) 等財報出爐表現佳的的個股爲主流，但目前看大盤狹幅震盪難有重大突破，投資人要留意後續出爐的季報獲利數字表現。