立凱-KY客戶再增7家 總數攀升至39家

磷酸鋰鐵智財供應商立凱 - KY(5227-TW) 今 (16) 日指出，截至目前為止，總計有效客戶達 39 家客戶，與去年 5 月相比，新增歐洲客戶 3 家、美國客戶 3 家與其他地區客戶 1 家，多為國際知名公司，終端應用包含儲能、電動車、電動貨卡車及固態電池。

立凱 - KY 表示，每年 1 月與 7 月皆會在官網向股東發布產品開發驗證進度更新，由於儲能與 EV 客戶開發認證產品長達 3 到 5 年，為增加產品開發進度透明性，在符合保密協議情況下，適時向股東說明客戶產品開發認證的情況。

細分客戶進度，立凱 - KY 說明，目前進入連續試產與供應商認證的第 3 期及正式量產的第 4 期客戶，共有 12 家；認證進度向前推進的廠商，則有 1 家歐洲客戶由第 2 期快速推進至第 4 期，1 家日本客戶也由第 1 期進入至第 3 期。

另外，儘管有 9 家客戶受經濟影響或營運政策調整，在客戶名單內剃除，但與去年 5 月相比，仍新增歐洲客戶 3 家、美國客戶 3 家、其他地區客戶 1 家，且客戶多數為國際知名公司，終端客戶與銷售市場遍及全球。

從市場變化來看，受惠歐美各國對電動車的法令要求及補貼獎勵政策激勵，立凱 - KY 去年在各市場領域持續擴大，全球儲能電池已確認將以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，在電動載具的應用也逐步升高，立凱 - KY 預期，2028 年前出貨將不限於儲能用電池，也跨足電動載具包括電動車及電動貨卡等供應鏈領域。

立凱 - KY 去年已轉型為鋰智財供應商，由立凱 - KY 授權技轉客戶量產，並供貨給第 4 期的客戶，未來將持續專注在產品開發及服務第 1 至 3 期的客戶，採取分工合作的模式，降低客戶供應鏈集中的比例。