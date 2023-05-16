耕興Q2營收持平看 擬砸3-4億元擴大美國布局

檢測大廠耕興 (6146-TW) 總經理特助周煒哲今 (16) 日表示，客戶需求支撐下，第二季營收大致持平上季，不過因中國手機廠開案動能遞延，訂單能見度有限，全年營收力拚年增 1 成，另外，因應地緣政治，耕興也預定投入 3-4 億元擴大美國布局。

周煒哲坦言，現階段客戶仍陸續開案，但由於手機市場未見起色，拍板終端測試的時程不斷遞延，以地區別來看，中國客戶遞延的情形最為嚴重，加上高階機種競爭同樣激烈，客戶也仍處於觀望階段。

不過，隨著 5G 毫米波滲透率持續增加，預計今年 5G Sub 6、Sub 6 加上毫米波的解決方案占比分別為 9 成、1 成，其中，毫米波營收將較去年成長逾 2 成，有助推升整體平均銷售單價 (ASP)，帶動營收成長。

另外，耕興也看好車聯網市場，預期未來隨著新能源車自 Level 2 走向 Level 3-5，車聯網檢測需求將倍增，如同先前手機檢測產業的榮景，目前公司也已成立車用電子檢測事業部，並與各大車廠接觸，期望成為下一階段的成長動能。

耕興為因應地緣政治，也決定擴充美國地區的測試產能，預計增加一條生產線，且由於美國建廠成本是台灣的 3-4 倍，售價也會較台灣增加 2 倍，將成本反映給客戶，粗估資本支出金額約莫 3-4 億元，分階段進行，預計明年完成。