耕興Q1純益4億元 EPS 4.13元衝歷史次高

檢測大廠耕興 (6146-TW) 今 (3) 日公告第一季財報，受惠 5G 及網通高階機種挹注，首季稅後純益達 4 億元，每股稅後純益 4.13 元，一舉創下歷史次高與同期新高。

耕興第一季營收 12.9 億元，季增 8.77%，年增 4.45%，毛利率 54.67%，季增 3.2 個百分點，年增 0.56 個百分點，營益率 40.17%，季增 7.7 個百分點，年增 3.86 個百分點，稅後純益 4 億元，季增 23.84%，年增 10.8%，每股稅後純益 4.13 元。

耕興表示，儘管全球市場終端銷售疲軟，但高階機種開案檢測需求仍維持高檔，在相關訂單帶動下，營運較去年同期呈現三率三升，顯見長年佈局高階檢測市場的效益逐漸浮現。

此外，耕興近期在車用檢測布局也頗有斬獲，旗下中國子公司浩興陸續接獲車廠及車電供應商的測試案件，如車聯網模組及車用零組件，看好未來智能車 OBU(On Board Unit) 車載系統發展在 ECU(Electronic Control Unit) 電子控制單元、MCU 微控制器與感測元件方面將如同消費性電子產業一樣不斷進化成長。

耕興補充，車聯網 V2X(Vehicle To Everything) 通訊主流技術不管是 DSRC(Dedicated Short Range Communication) 和 C-V2X(Cellular-V2X) ，耕興早已積極參與，目前自駕車技術僅到 Level 2，待未來持續發展到 Level 5 等級，相關車聯網終端檢測需求也會呈現倍數增長的發展，將會進一步帶動公司在跨足車聯網檢測領域後新一波成長動能。