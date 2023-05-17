〈紐約匯市〉債限會談釋樂觀訊號 美元小幅上揚但走勢未明

美元指數周二 (16 日) 在震盪交易中小幅走高，沒有明確方向，投資人繼續關注債務上限談判進展，避免債務違約在市場掀起波瀾，並損及對全球最大經濟體的信心。

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 等人稍早結束會談，雖然本次會議時間僅不到一小時，但意外釋出樂觀基調。

麥卡錫在會後表示，本次會議有一點成效，這周末以前有望達成協議，但也坦承分歧仍大，雙方同意必須採取緊急行動。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.16%，至 102.60。在美國公布上月零售銷售增幅遜於預期後，美元觸及盤中高點 102.69，隨後呈震盪走勢。

美國 4 月零售銷售月增 0.4%，未達預期，但細節表明消費趨勢依舊穩健，顯示消費者支出在第二季初期仍保持強勁。美國同日公布 4 月工業生產月增 1%，輕鬆優於預期。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示：「今日各項報告給出的信號好壞參半，但整體來看是有利的。即便如此，考量到前方烏雲重重，我們認為聯準會仍會在 6 月會議上按兵不動。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周二強調利率將在更長一段時間內維持在高檔的一貫說法，他同意 Fed 最新聲明中暗示的「選擇性」(optionality)，但若通膨仍高，他也不排除支持進一步升息，這也是過去一周以來多位 Fed 官員所傳遞的訊息。

歐元小跌 0.1% 至 1.0862 美元，英鎊貶逾 0.3% 至 1.2482 美元。

日元連續四個交易日走貶，兌美元匯價貶 0.24%，至 136.38 日元兌 1 美元。日本將在今日公布第一季國內生產毛額 (GDP) 初值和 3 月工業產出數據。

南非蘭特昨日強勢反彈後，周二小貶近 0.3%，至 19.08 蘭特兌 1 美元，該國稍早公布 Q1 失業率從前一季的 32.7% 升至 32.9%。

截至台灣時間周三 (17 日) 約 6:00 價格: