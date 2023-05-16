〈焦點股〉旅行社族群新顯學 山富、五福和燦星旅漲停鎖死

隨著國人出國旅遊需求暴增，傳統暑期旅遊旺季又將到來，旅行社業者不僅第一季獲利年增以「倍」起跳，法人更看好下半年獲利有望再跳升，早盤山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW) 和燦星旅 (2719-TW) 已連袂攻上漲停。

山富 5 月至今漲幅近 50%，五福漲 46%，其中，山富第一季單季每股純益 (EPS) 達 2.02 元，不僅轉虧為盈，拿下旅行社每股獲利王，更一舉弭平去年全年虧損，因而最受投資人關注。

展望後市，山富指出，目前接單已看到 9 月之後，對於國人熱愛的日本行，規劃有多個包機，而獨包的哥斯達郵輪將於 9 月啟航。

燦星旅則指出，今年將深耕日本二線城市作為發展團體旅遊主軸，除了日本北陸和東北，也增加四國作為重點深耕地區，也同步與航空公司談特定點包機包銷，以擴大團控的自主性。

山富今年第 1 季稅後純益 0.73 億元，創單季新高，一舉弭平去年全年虧損 0.64 億元。

山富進一步說明，哥斯達郵輪將於 9 月於高雄港啟航，共 3 個航次，平均售價約 3 萬元，共約 3000 個位置。

法人認為，依目前國人出遊熱況推估，下半年整體旅行社業者的獲利表現將相當亮眼，優於上半年應無虞。