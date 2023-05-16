〈台股盤前〉大盤難擺脫「五窮六絕」魔咒 整理時間將拉長

台股 15 日集中市場加權股價指數收黑，終場下跌 27.31 點或 0.18%，收在 15475.05 點，成交值也不足 2000 億元，市場專家指出，台股量能不足、同時受限於上有均線反壓蓋頭，投資人的對景氣的疑慮仍無法解除，整理時間勢將拉長。不過，在今晨費半指數大漲之下，OTC 指數可望出現反彈，投資人宜留意走勢的變化。

就今晨收盤的美股數據來看，美股道瓊指數上漲 47.98 點，或 0.14%，收 33,348.60 點。標普 500 指數上漲 12.20 點，或 0.30%，收 4,136.28 點。那斯達克綜合指數上漲 80.47 點，或 0.66%，收 12,365.21 點。費城半導體指數上漲 79.80 點，或 2.68%，收 3,052.64 點。

其中，費半指數表現凌厲，成分股美光 (MU-US) 漲 6.11%；邁威爾 (MRVL-US) 漲 4.86%；科林研發 (LRCX-US) 漲 4.78%；應材 (AMAT-US) 漲 4.32%；高通 (QCOM-US) 漲 2.57%；超微 (AMD-US) 漲 2.25%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.16%。而台積電 ADR(TSM-US) 漲 2.67%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，昨日連 OTC 指數走弱，顯示連先前強勢中小型股都陷入沉重的市場賣壓中，主要在於大盤量能不足、同時受限於上有均線反壓蓋頭，但今晨費半指數大漲之下，OTC 指數可望出現跌深反彈，投資人宜留意走勢的變化。



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