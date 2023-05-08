泰山除擬投資街口36億元之外 還要花9.27億元興建台中新廠

泰山企業 (1218-TW) 除 7 日晚間發布重大訊息，指出 5 月 5 日董事會決議，去年股利發放每股 4 元現金股利外，今 (8) 日淩晨並再公布 2023 年第一季財報虧損，且除擬以 36 億元投資街口股權之外，還要花 9.27 億元興建台中新廠。

泰山先前董事會已通過 2023 年 14 億元的資本支出，5 日董事會後，宣布 9.27 億元興建台中新廠。

對於人購入街口金融科技股權案，泰山指出，董事會決議取得街口金融科技股份有限公司 40.39% 股權，交易對象包括 Dorian Innovation Limited 及街口金融科技股份有限公司，主要是向原街口原股東以每股 24.63 元買進老股及以 24.63 元參與街口金融科技公司現金增資。

股本 27.2 億元的街口金融科技，泰山指出其每股淨值 0.97 元。

據了解，泰山本次交易包括購買街口老股 15.7% 計 5 萬 8000 多張，以每股 24. 63 元收購、共約 14 億元；另增資 8 萬 9000 多張新股由泰山獨家認購， 也是以每股 24.63 元取得、總價 22 億元，合計將花費 36 億資金取得 14 萬張、40.39 股權，但交易對象取得老股來自僑外商 Dorian Innovation Limited，泰山資金匯出資金買海外老股勢必經台灣投審機關的審核。

泰山今天也公布 2023 年第一季財報營收 26.5 億元，稅後虧損 6995 萬元，每股虧損 0.14 元。泰山指出，2023 年第一季原物料成本仍處於高檔及運費成本增加，致使 2023 年第一季小幅虧損。

泰山 2022 年的財報因處分全家 (5903-TW) 股權，有大量營業外處分利益挹注，泰山 2022 年營收 110.69 億元，稅後純益 59.18 億元，每股純益 12.17 元。