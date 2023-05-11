〈鴻海法說〉Model C Q4量產 初期目標拿下國內1成市佔率

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (11) 日表示，電動車布局如期推進，預計第四季量產的 Model C，初期以國內市占率 10%、2 萬輛為目標，而美國降低通膨法案 (IRA)，他認為，對俄亥俄州廠與傳統車廠合作有所助益。

鴻海與裕隆合作的 Model C 將於今年第四季量產，劉揚偉表示，台灣國產車每年約 20 萬台，依照目前預購量 1.5 萬至 2 萬輛來看，符合預期。

至於 IRA，劉揚偉直言，會是一大助力，尤其目前各大車廠都在北美尋找當地產能，因此，鴻海美國產能格外珍貴，也有傳統車廠主動聯繫，目前持續與多家車廠洽談合作。

劉揚偉強調，傳統車廠過去是自己生產，因此商業模式要轉換到委外代工會遇到阻力，需要時間調整，未來電動車產業很大一部分是走向專業代工，都是鴻海的機會。

電巴方面，鴻海高雄和發電池中心預計第四季試車，明年第三季量產，產能可達 1.2GWh；橋頭的電動巴士廠預計 2025 年量產，年產量 500 輛供應國內市場，後期規劃年產量 1000 輛，電動車中心明年動工，2025 年底產能可達 3GWh。

另外，有法人關注鴻海未來是否考慮將車用事業切割單獨上市，對此，劉揚偉為應，目前並未考量。