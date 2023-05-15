外資連4賣 大砍這三檔標的1.5萬張上下

台股今 (15) 日處在狹幅震盪格局，中小型股遭獲利了結，資金在各族群中輪動快速，終場加權指數下跌 27.31 點，跌幅 0.18%，收在 15475.05 點，成交量縮至 1891.28 億元，而櫃買指數跌幅則達 0.98%，其中，外資合計在上市櫃市場賣超 137.8 億元，呈現連 4 賣，並賣超長榮航 (2618-TW)、緯創 (3231-TW)、鴻海 (2317-TW) 在 1.5 萬張上下。

三大法人今日合計在集中市場賣超 88.94 億元，其中，外資賣超 98.5 億元，投信買超 18.85 億元，為連 13 買，自營商賣超 9.28 億元。

而三大法人在店頭市場則呈現同步賣超，外資賣 39.31 億元，投信賣 3.97 億元，為連 5 賣，自營商賣 25.11 億元，合計賣超 68.39 億元。

外資賣超前 10 大標的依序有長榮航、緯創、鴻海均超過 1.4 萬張，英業達 (2356-TW)7000 餘張，穩懋 (3105-TW) 逾 5000 張，中租 - KY(5871-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW) 均近 5000 張，期街口布蘭特正 2(00715L-TW)、台泥 (1101-TW) 和聯電 (2303-TW) 在 4000 張上下。

而外資買超前 10 大標的分別有群創 (3481-TW)1.4 萬張，開發金 (2883-TW)、富邦越南 (00885-TW) 均逾 1 萬張，廣達 (2382-TW)、台灣高鐵 (3633-TW)、國泰金 (2882-TW) 和陽明 (2609-TW) 均超過 6000 張，華碩 (2357-TW)5000 餘張，仁寶 (2324-TW) 和中信金 (2891-TW) 在 4000 張上下。

若以金額來看，外資賣超鴻海近 15 億元、台積電和中租 - KY 均逾 10 億元最多。

投信方面，買超前 10 大標的分別有廣達、開發金、仁寶均超過 3000 張，永豐金、中信金、元大金均逾 2000 張，宏碁 (2353-TW)、兆豐金 (2886-TW)、緯創和第一金 (2892-TW) 均在 1400 張上。

而投信賣超前 10 大標的則有群創 16500 張，聯電 3300 餘張，華邦電 (2344-TW)2000 餘張，新唐和台泥在 1000 張之上，華新 (1605-TW)、光罩 (2338-TW) 和森崴能源 (6806-TW) 均逾 700 張，友達 (2409-TW) 和智擎 (4162-TW) 在 500 張上。

法人指出，台股短線受制於月線和季線雙重反壓，再加上月線下穿季線形成死亡交叉，上檔壓力不輕，大盤將持續震盪築底，所幸，半年線已上穿年線，有助增強多頭支撐力道，由於上市櫃公司財報直接影響到個股短線表現，在第一季普遍不佳的狀態下，整理期會加長。