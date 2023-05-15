寶成首季每股賺0.34元 下半年營運回溫

寶成 (9904-TW) 今 (15) 日公布第一季財報，受終端品牌商庫存調整影響，首季稅後純益 9.91 億元，年減 78.6%，每股純益 0.34 元，展望後市，製鞋業務本季落底，通路則持續回溫，下半年整體營運將好轉。

寶成第一季營收 643.6 億元，年減 4.3%，毛利率 24%，季減 0.1 個百分點，營益率 3.2%，季減 0.6 個百分點，稅後純益 9.91 億元，年減 78.6%，每股純益 0.34 元。寶成第一季製鞋業務營收比重 59.3%，通路業務 40.3%，其他 0.4%。

寶成表示，製鞋業務持續受終端庫存調整影響，但高附加價值訂單相對穩定，鞋類產品的平均售價持續提升，每雙平均售價是 21.53 美元，年增 9.6%；通路業務方面，受惠中國解封消費意願逐漸恢復，第一季銷售年增 7.3%，營收比重成長。

寶成積極進行費用管控措施，首季營業費用年減 1.5%。市場傳出寶成越南廠將實施進一步裁員，公司表示，2 月宣布裁員 2358 人，預計在 6-7 月裁員 5744 人，兩波裁員占整體員工 4%，當地員工的人事作業流程，均遵循當地政府相關法令規範辦理，而未來將不會再有裁員計畫。

寶成表示，短期經營環境依然存在變數，繼續採取多元配置策略、靈活調度生產，致力於整體產能利用率的穩定與平衡，對於製鞋業務的長遠發展保持信心，將持續擴充及多元化產能配置。