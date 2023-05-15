〈陸港盤後〉中國央行超額續作MLF 中港「互換通」正式上線 A股大漲

中國 A 股市場三大指數周一（15 日）收盤齊揚，滬指收復 3,300 點關卡，港股恒生指數也同步大漲，原因是中國央行連續第六個月超額續作中期借貸便利（MLF），且中國與香港利率互換市場互聯互通合作正式上線。

滬指周一收盤漲 1.17% 報 3,310.74 點，深成指勁漲 1.57% 報 11,178.62 點，創業板指驟漲 2.11% 報 2,299.93 點；兩市成交額合計人民幣 9,383 億元，「北向資金」淨買入 40.85 億元。

充電樁、儲能、特高壓、光伏等類股走高，媒體、紡織服裝、零售、地產等族群齊跌。

恒生指數周一收盤大漲 1.75%，恒生科技指數勁揚 1.33%。

中國央行周一宣布，展開人民幣 1,250 億元 1 年期 MLF 操作和 20 億元 7 天期公開市場逆回購操作，以滿足金融機構需求。央行把 MLF 操作的利率維持在 2.75% 的水準。本周有, 1000 億元 MLF 到期。

央行已經連續第六個月超額續作 MLF，上次調整 MLF 利率是去年 8 月，當時央行把 MLF 操作和公開市場逆回購操作的中標利率下降 10 個基點。

華僑銀行利率策略師 Frances Cheung 說，雖然央行的淨流動性注入金額偏小，但此舉向市場釋出一個信號：央行透過量化工具持續支持經濟成長。

彭博經濟學家曲天石認為，中國央行按兵不動，雖展現出耐心，但央行官員也可能在為今年稍後保留更多行動空間。曲天石說，央行在年底前可能會把利率調低 20 個基點，且 6 月會首度調降利率。

此外，中國央行也宣布，中國與香港「互換通」正式上線，境內外投資人經由互聯互通機制安排，可便捷地完成人民幣利率互換交易和集中清算。

監管機關初期先開通「互換通」北向交易，允許香港及其他國家和地區境外投資人透過兩地基礎設施互聯互通參與中國銀行間金融衍生品市場，每日交易額度為人民幣 200 億元。

業界人士表示，這是互聯互通機制首次延伸至利率衍生品領域，可便利境外投資人管理風險，促進中國與香港金融衍生品市場協同發展。