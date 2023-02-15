中國央行連三個月MLF加量續作 今年降準、降息機率有多大？

中國人民銀行（央行）周三（15 日）展開人民幣（下同）4,990 億元中期借貸便利（MLF），連續第三個月加量續作，顯示央行穩定資金面的決心。專家認為，在本季經濟回升趨勢確立情況下，短期內央行調降政策利率的機率下降。

《第一財經》報導，中國央行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，周三展開 4,990 億元 1 年期 MLF 操作，中標利率持平於 2.75%；央行並展開 2,030 億元 7 天期逆回購操作，中標利率也持平於 2.00%。周三有 6,410 億元逆回購到期，2 月共計有 3,000 億元 MLF 到期。

央行此前已連續兩個月 MLF 加量續作，但金額均比本月小，去年 12 月、今年 1 月分別超額 1,500 億元、790 億元。

多位業界人士表示，MLF 加量平價續作，將補充銀行體系中長期流性，提高銀行貸款投放能力，也有助於遏止 2 月初以來市場利率上行趨勢，穩定市場預期。

對於本月 MLF 超額續作，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在企業融資需求增加、「穩增長」政策發力共同作用下，1 月信貸「開門紅」，銀行體系流動性也出現較大消耗。接下來為增強經濟回升動能，中國需要銀行信貸投放繼續「適時靠前發力」。

本月 MLF 操作雖出現加量，但政策利率依然維持在 2.75% 的水準，已連續第七個個月不變。業界人士認為，在本季經濟回升趨勢確立情況下，短期內央行調降政策利率的機率下降，對此市場已有預期。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，從價的角度來看，雖然 1 月多項信貸數據超出預期，並實現「開門紅」，但央行可能需要等待更多數據，以排除季節性因素和早春因素擾動，判斷實體信貸需求。若再考量人民幣匯率與潛在通膨升溫等制約因素，目前央行降息的必要性與迫切性並不高。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬則認為，在「精準有力」基調下，央行將繼續實施穩健寬鬆貨幣政策，預料今年仍有兩次降準操作，4 月和 10 月是窗口期。一方面，為因應結構性流動性短缺框架，為銀行定期提供長期穩定資金，降準仍有必要；另一方面，本季「穩增長」政策集中發力和信貸「開門紅」之後，若經濟回升可持續性比預期差，不排除下季初央行會適時透過降準等操作，進一步擴大逆周期調節，增強經濟回穩動能。