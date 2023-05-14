三金控法說、碳權概念股展望、科技廠股東會 本周大事預告

中信金、台新金、富邦金皆在本周召開法說會，除公布景氣前瞻，營運與股債布局重點也受矚，另外，隨著台灣碳權交易所即將設立，華紙、永豐餘對市場規模的預估也成為本周法說會焦點，科技廠包括德微、鈺太、創意、富鼎、晶宏等都將召開股東會，釋出最新市況看法，以下為本周大事預告：

三金控法說接力登場 聚焦三大重點

中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、富邦金 (2881-TW) 三家金控法說會在本周接續上陣，由於升息循環即將進入尾聲，各金控對景氣的展望及對金控營運、股債布局的影響，都將是聚焦重點；此外，富邦金將公布最新的富邦人壽隱含價值報告。

中信金法說會將在周一 (15 日) 先發，台新金周二接棒，富邦金則在周四舉行。

碳權商機夯 兩大造紙股法說受矚

華紙 (1905-TW) 與永豐餘 (1907-TW) 近期因手握碳權獲市場關注，兩家法說會也預計在本周一、周三登場，除了公布國際漿價走低對營運的影響，台灣碳權交易即將開張，兩家公司對碳匯商機的預估料將是各界關注焦點。

股東會旺季開跑 德微打頭陣、IC 設計接棒

股東會旺季正式來臨，二極體廠德微預計在周二率先登場，釋出最新營運看法，IC 設計鈺太、創意、富鼎、晶宏等也陸續在周三、周四接棒，向股東表達對 PC/NB 市場、ASIC 與電子紙市場的看法。