〈華碩法說〉首季虧損收斂 每股虧2.3元 庫存持續去化

華碩 (2357-TW) 今 (12) 日公布財報並召開法說會，第一季持續虧損，稅後虧損 16.82 億元，虧損較前季收斂，較去年同期盈轉虧，每股虧損 2.3 元，不過庫存持續消化，第一季存貨較前季下降 5%。

華碩第一季營收 1023.76 億元，季減 13%、年減 20%，毛利率 8.1%，季減 0.1 個百分點、年減 10.6 個百分點，營益率 -3.6%，虧損狀況較前季好轉，較去年同期盈轉虧，稅後虧損 16.82 億元，虧損較前季收斂，較去年同期盈轉虧，每股虧損 2.3 元。

存貨方面，截至第一季 1158.45 億元，季減 5%，年減 40%，存貨週轉天數下降至 108 天，庫存狀況持續消化，目前存貨管理已達到穩定狀態；業外收益 17 億元，其中包含 4.8 億元利息收入、匯兌利益 9.9 億元。

華碩表示，研調數據顯示今年第一季 PC 市場出貨量年減 30%，但公司第一季表現優於市場，不過，第一季通路銷貨折讓 (占營收比重 16%)，且產業持續庫存調整影響，第一季仍存在成本壓力。

營收比重方面，第一季 PC 比重 59%，零組件、手機則各占 40%、1%，出貨地區亞洲占 49%、歐洲占 30%、美洲則占 21%，歐美市場持續受景氣影響。