【量大強漲股整理】官股大買34億元!520行情有影?政策作多股復活，台股區間整理趨勢不變

美股漲跌互見持續震盪，道瓊工業下跌 221.82 點，那斯達克上漲 22.07 點，費城半導體下跌 18.79 點。昨晚公佈美國 4 月生產者物價指數（PPI）月增 0.2％低於預期，年增率降至 2.3％，這是連十月下滑並創下 2021 年 1 月以來最低，代表美國聯準會打擊通膨持續出現效果，聯準會幾乎已經確定會暫停升息，市場更討論今年開始降息的可能，這對股市是長線大利多。

但短線上市場仍然受到美國 6/1 日將會債務違約的議題影響，雖然按照過去經驗，美國債務上限終究是鬧劇一場，在最後關頭都會調高上限，但是現在空頭猛打這個議題，似乎市場投資人信心也動搖，根據外媒報導，美國總統拜登與國會領袖的債務上限協商，已延後到下周舉行，最終協商是依定會通過的，這段期間股市所受到的影響，在協商通過後可望先反彈再說，所以這波的拉回仍是長線的買點!

看一下三大法人外資賣超 56.82 億元；投信買超 11.05 億元連 12 買；自營商買超 6.37 億元。三大法人合計賣超 39.39 億元。法人維持土洋對作，但幅度都不大，台股持續盤整等待突破。股

台股今天跌深反彈，尤其以中小型股漲勢最多，許多政策概念股如軍工、節能節電、AI 概念股今天都有所表現! 櫃買指數跟加權指數今天也收紅 K，加權指數收盤小跌 12.28 點收在 15502.36 點日 K 收紅，昨天的官股大買 34 億元低檔承接股票，隨著 520 接近，就算沒有 520 行情政府也不至於讓行情太難看這種意圖已經很明顯，所以我們才會說台股低檔空間有限。加權指數預計在 15200~15600 區間震盪整理，短線上若有拉回仍要持續站在買方為下半年的回升行情做準備!

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