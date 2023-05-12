格斯科技大展蜜月行情 一度飆漲5成衝上45元

鈦酸鋰電池廠格斯科技 *(6940-TW) 今 (12) 日以每股參考價 30 元登錄興櫃，早盤一度衝至 45.25 元，大漲 50.8%，儘管漲幅收斂至 30% 左右，股價仍達 39 元，大展蜜月行情。

格斯科技 * 為台灣少見的電芯業者，主要從事鈦酸鋰與高鎳三元的電芯到模組一條龍生產，目前資本額約 5.35 億元，此次將以每股面額 2.5 元登錄興櫃；格斯科技 * 去年營收 4951 萬元、稅後虧損 1.9 億元。

展望今年，格斯科技 * 看好，公司已獲日本與歐洲客戶肯定，為滿足客戶需求，前年底開始興建中壢新廠，並在今年 4 月下旬正式完工，預計第三季就可開始投產，期望年底前產能達 250MW，明年上半年 1GW 產能可望全部滿載。

此外，根據三家客戶需求預測，格斯科技 * 也訂定未來中長期規劃，擬建置 3 至 4GW 規模的產能，因應客戶未來五年的訂單，並在明年開始動工，其中兩家客戶採用鈦酸鋰技術，另外一家則採用高鎳三元。

格斯科技 * 看好，鈦酸鋰電池具備四大優勢，包括高安全性、應用溫度廣、長循環壽命以及快充快放；其中可通過穿刺實驗、不燒不爆，且從 - 40⁰C 至 75⁰C 電芯效能仍能維持一定水準，經歷 8000 次循環後仍有 91% 容量，尤其充放電過程中的溫昇較小，實現快速充放電的目標，也較安全。