〈台股盤後〉電金傳臉綠量縮跌127點收15514點 摜破10日線

台股今 (11) 日在電金傳三大族群同步遭空襲，拖累指數重挫逾百點，終場下跌 127.12 點，收在 15514.64 點，摜破 10 日線，成交量不到 2000 億元，僅 1998.18 億元。
晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 同步翻黑在平盤下震盪，台積電尾盤下跌 4 元失守 500 元關卡，權王疲弱也拖累半導體族群下挫，十銓 (4967-TW) 跌停關門，采鈺 (6789-TW)、全訊 (5222-TW)、新唐 (4919-TW)、聯傑 (3094-TW)、通嘉 (3588-TW)、來頡 (6799-TW) 大跌逾 4%。
造紙族群持續遭資金提款，相關個股幾乎全盤皆墨，華紙 (1905-TW) 大跌 7% 以上，榮成 (1909-TW) 下跌逾 3%、寶隆 (1906-TW)、正隆 (1904-TW)、士紙 (1903-TW) 也有 1%~2% 以上跌幅，永豐餘 (1907-TW)、永豐實 (6790-TW) 在賣單調節下，拖累股價收黑。
生技股今天也一片慘綠，南光 (1752-TW)、視陽 (6782-TW) 先後跌停關門，中化生 (1762-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、生達 (1720-TW)、科妍 (1786-TW)、和康生 (1783-TW)、羅麗芬 - KY(6666-TW)、晶碩 (6491-TW)、岱宇 (1598-TW) 等也有 4% 以上跌幅。
航運族群中，軍工概念股的龍德造船 (6753-TW)、漢翔 (2634-TW) 也在賣壓調節下走跌，貨櫃三雄的萬海 (2615-TW) 財報欠佳拖累股價重挫逾 4%，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也各有 2% 以上跌幅；航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 也賣壓調節下，拖累股價臉綠。
金控股中，開發金 (2883-TW)、永豐金 (2890-TW) 盤中大逾 1%，新光金 (2888-TW)、國票金 (2889-TW)、華南金 (2880-TW)、元大金 (2885-TW)、玉山金 (2884-TW)、合庫金 (5880-TW) 同步在平盤下整理；僅國泰金 (2822-TW)、台新金 (2887-TW) 逆勢走揚，漲幅逾 1%。